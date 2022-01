Chile registra peak histórico de contagios Covid: 9.284 nuevos casos en un solo día

Chile registró este sábado su peak histórico de contagios confirmados de Covid-19 para un sólo día al sumar, en las últimas 24 horas, 9.284 nuevos casos.

En un nuevo reporte diario, el Ministerio de Salud entregó las preocupantes cifras que rompen el récord antes alcanzado de 9.171 el 9 de abril del 2021.

La ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, expresó su preocupación y destacó que "este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos nada nos asegura que no sucederá".

[VIDEO]



Ministra (s) de Salud, @ValenzuelaMTere se refiere al balance #COVID_19 de este 15 de enero. Reitera el llamado a respetar las medidas de autocuidado ante la pandemia y cumplir con el proceso de vacunación. #SigamosCuidandonos pic.twitter.com/B80j7CPowu — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 15, 2022

La positividad a nivel nacional llegó al 9,08 por ciento y hubo un total de 94.825 exámenes PCR y de antígenos en las últimas 24 horas, uno de los días con más testeos desde que inició la pandemia.

La Región Metropolitana tuvo un 8,69 por ciento de positividad y las regiones que presentan cifras altas en cuanto a esto mismo, son Tarapacá, Magallanes, Arica, y Antofagasta.

Los casos confirmados de los últimos 7 días variaron en 143 por ciento con respecto a la semana anterior.

CAMAS CRÍTICAS Y VENTILADOS

Si bien esta nueva cifra sobrepasa a la alcanzada el 9 de abril del año pasado en cuanto a los contagios, si hay mejores números en otros ámbitos.

La ministra recordó que, en el mismo periodo del año anterior, se registraron 3.894 camas críticas ocupadas y 2.651 pacientes conectados a ventilación mecánica, y este sábado, hay 1.797 camas críticas ocupadas y 352 pacientes conectados a ventilación mecánica, lo que significa siete veces menos ventilados de los que había anteriormente.

"Con este análisis quiero mostrar que el avance en la cobertura de vacunación y la administración de la dosis de refuerzo está demostrando que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por el virus", dijo Valenzuela.

Aunque matizó en que "nuestras conductas de autocuidado se están relajando y ahora más que nunca hay que mantener las medidas preventivas, ya que los casos aumentan rápidamente y estamos en presencia de la variante Omicron".

En esta línea, el titular de Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que "el Gobierno no va a escatimar ninguna medida que signifique cuidar la salud de los chilenos y chilenas, tal como se hizo en el pasado con las camas críticas, con los ventiladores, y ni hablar con la vacunación, por lo tanto, este Gobierno ha sido tremendamente responsable, ha sido proactivo en materia de cuidar a los chilenos y chilenas, pero también hay que justamente cuáles son las consideraciones de esta nueva variante y cómo esto obviamente puede afectar a las personas".

Informe Diario #COVID_19 15 de Enero de 2022



🔸 9.284 casos nuevos

🔸 41.895 casos activos

🔸 21 fallecidos registrados (39.376 en total)

🔸 9,08% positividad nacional

🔸 94.825 exámenes 24 hrs (28.348.394)

🔸 291 camas disponibles



▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/Ox4XGfSukT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 15, 2022

La jefa de Infectología de la Clínica Alemana, Inia Pérez, explicó en Cooperativa que esta alza de casos "probablemente es una mezcla de cosas, claramente las fiestas pueden haber estado influyendo en el aumento de casos, porque gente se junta más, se relajan medidas, se abrazan, están juntos; hay que recordar que todos tenemos esas ganas de poder estar juntos, entonces eso claramente influye en el aumento de casos y, por otro lado, eso se junta con una variante que es más contagiosa".

Finalmente, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, advirtió que con el aumento de contagios "nos parece una falta gravísima del Ministerio de Salud de este Gobierno en especial en que se anuncia que va a proteger a la población, y qué pasa con la primera línea que somos los trabajadores. Están colapsados los SAPU, los SAR y somos quienes descongestionamos los hospitales, estamos con los mismos trabajadores de casi dos años combatiendo una pandemia, donde muchos que aún no pueden hacer uso de su feriado legal".