Chile registró peak de contagios por segundo día consecutivo

El Ministerio de Salud informó 9.454 casos nuevos de Covid-19, convirtiéndose en el nuevo récord de contagios diarios y la segunda jornada consecutiva con el peak mayor a los 9.000 casos.

Los casos que se encuentran en la etapa activa del virus alcanzaron los 47.076, una cifra al alza luego que este sábado bordearan los 42 mil. Los casos confirmados en los últimos siete días variaron en un 144% respecto a la semana anterior, y en los últimos 14 días lo hicieron en un 249% respecto a las dos semanas anteriores.

"En estos momentos en los cuales vemos que los casos nuevos van en aumento, con mayor razón debemos intensificar las medidas de autocuidado en todo momento", dijo la ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela, quien recalcó que "tenemos que estar alertas y no descuidarnos. La pandemia no ha terminado".

Aun así, señaló que "la actual situación que estamos viviendo nos demuestra que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por el virus".

Por su parte, la positividad a nivel nacional bajó de un 9% a un 8,91% este domingo, con un total de 92.108 exámenes de PCR y antígenos realizados. Las regiones con este índice más alto son Tarapacá (21%), seguido por Antofagasta (16%) y Arica y Parinacota y Magallanes, con un 15%, mientras que en la Región Metropolitana llegó a un 9%.

En esta línea, la directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, resaltó que "hay expansión. En una semana aumentó como tres veces el número de casos, entonces claramente primera vez que vemos este peak tan alto, pero responde a lo esperable en caso de ómicron, donde la transmisibilidad es tan alta. Dos a tres veces lo que era delta, y delta ya era dos a tres veces de lo que era el virus original. Entonces era esperable".

El Minsal informó la inscripción de 18 personas fallecidas por causas asociadas al Covid-19, totalizando 39.394 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Actualmente, hay 411 pacientes en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 337 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y, a la fecha, hay un total de 327 camas críticas disponibles a nivel nacional. El infectólogo del Hospital Barro Luco, Ignacio Silva, recalcó que "si bien el aumento de casos actualmente no se ha reflejado en un aumento significativo de la hospitalización, hay que considerar que la mayoría de las complicaciones asociadas al Covid-19 se ven luego de 7-10 días de iniciados los síntomas. Por lo tanto todavía no vemos el real impacto de esta ola de contagios en la demanda asistencial".

Finalmente, la decana de la Facultad de Salud de la Universidad Católica Silva Henríquez, Sandra Mora, sostuvo que "lamentablemente estamos en periodo de vacaciones y vamos a estar con gente que no conocemos; vamos a estar en lugares, aunque sean abiertos, pero con personas que no conocemos, que no tenemos su historial, nadie tiene un letrero que diga 'yo no tengo vacuna'", por lo que recalcó que "un mecanismo de defensa nuestro, además de la vacuna, es andar con mascarilla".