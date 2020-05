10:19 - | De ese total, se desprenden 1.017 conducidas por no respetar el toque de queda y 680 por infringir la cuarentena.

13:36 - | Ministro de Agricultura: La mejor fórmula para que no suban los precios es estar bien abastecido de alimentos

13:35 - | ¿Fijación de precios? No es el estilo de Chile ni del Presidente Piñera, responde el ministro de Agricultura #CooperativaEnCasa

13:35 - | Ministro de Agricultura: No hay razón para especular #CooperativaEnCasa

13:32 - | Ministro de Agricultura: A Chile no le van a faltar alimentos, tenemos stock para enfrentar el Covid-19 y el invierno #CooperativaEnCasa

11:11 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: "Sigue siendo la Región Metropolitana la que concentra el mayor número de casos nuevos, que no ha dado tregua en esta pandemia" #CooperativaEnCasa

10:34 - | Presidente Sebastián Piñera: Sabemos que estas canastas no solucionan todos los problemas, pero si son un alivio. Faltan muchos elementos, pero no sobra nada #CooperativaEnCasa

08:57 - | "La Superintendencia de Electricidad y Combustibles va a velar porque no se les cobre de más", aseguró el titular Luis Ávila tras denuncias de alzas en las cuentas de la luz #CooperativaEnCasa

08:42 - | Economista, Claudia Martínez: "Tenemos una situación fiscal delicada que no hay que ignorar, en el sentido de que tenemos déficit. Sin Covid ya tenemos más gastos que ingresos y eso no es una situación sostenible en el tiempo, y no podemos estar siempre endeudándonos, entonces, es necesario pensar en las finanzas públicas más a largo plazo"