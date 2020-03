Chilena varada en Tahiti: "Necesito urgente que el Gobierno sepa que estoy acá

Una chilena está atrapada en el Aeropuerto Internacional Faa'a de Papeete, la capital de la Polinesia Francesa, una colectividad francesa en ultramar, pues su regreso se ha visto imposibilitado debido a la pandemia del coronavirus.

Jocelyn Araya dice que, aparentemente, es la única nacional que vive esta situación en Tahiti, una isla ubicada en medio del océano Pacífico, 4.000 kilómetros al noreste de Auckland, Nueva Zelanda, y 4.200 kilómetros al oeste de Rapa Nui, donde pasaba sus vacaciones.

"Necesito urgente salir de esta parte, necesito urgente que el Gobierno se entere que yo estoy acá, soy la única chilena que está en esta situación", relató la mujer vía telefónica a Cooperativa.

Araya tenía programado su retorno a Rapa Nui el lunes 16 de marzo en un vuelo Latam, pero ese mismo día la aerolínea le avisó que el avión no podría aterrizar en la isla chilena.

La turista acusa además que Latam tampoco le permitió comprar una conexión a Santiago.

"No tengo a nadie acá, no conozco a nadie, no tengo familia como algunas personas rapanui. Estoy sola, estaba de vacaciones, en este momento estoy totalmente desesperada", dijo la mujer.

"Hay un aviso desde Francia, la Polinesia Francesa, de que deben sacar a todas las personas de Papeete de aquí al 26 (de marzo) porque cerrarán todo de forma indefinida", alertó.

Jocelyn contó que una opción para su retorno a Chile es comprar un vuelo vía Auckland, pero que cuesta 3 millones 800 mil pesos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció esta semana vuelos para traer de vuelta a chilenos varados en cinco países y cuyos regresos se han visto imposibilitados debido al coronavirus, sin embargo dijo que es "imposible" enviar aviones a todas las naciones donde hay compatriotas atrapados.

Además del ya informado para retornar compatriotas desde Perú, tras gestiones de la Cancillería con Latam, Sky y Jetsmart, este jueves el ministro Teodoro Ribera confirmó haber acordado con las mismas aerolíneas para repatriar chilenos desde Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y Australia.

Para ello, estableció como puntos de embarque las ciudades de Miami (EE.UU.), Río de Janeiro (Brasil), Punta Cana, en la isla caribeña, y Sidney, en el país oceánico.

Quienes necesiten los vuelos, cuyas fechas aún no han sido definidas, deberán inscribirse a través de los consulados de esas ciudades. El canciller Ribera reconoció eventuales dificultades para que los chilenos puedan trasladarse a esos lugares para embarcar, pero a la vez pidió responsabilidad.