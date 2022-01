En un momento en el que varios países barajan la vacunación obligatoria para enfrentar las nuevas olas de Covid-19, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, la doctora Claudia Cortés, dijo en El Primer Café de Cooperativa que "no debiera" administrarse la inyección a la fuerza, pero pidió limitar tanto como sea posible el acceso a las actividades sociales a quienes no se hayan inoculado contra el coronavirus. "Como dijo el presidente (de Francia, Emmanuel) Macron, tenemos que hacerles la vida un poco más difícil", urgió la también profesora de la Universidad de Chile. Por otro lado, descartó, de momento, la pertinencia de un regreso de las cuarentenas, pese al avance de la variante ómicron: "No parece ser necesario con las cifras (de hospitalizados) que tenemos hoy".

