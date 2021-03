En medio del esfuerzo de la red integrada de salud por aumentar la capacidad hospitalaria para hacer frente a la segunda ola del Covid-19, el integrante del Consejo Médico de las Clínicas de Chile Jaime Santander llamó a la gente a mantener el autocuidado en paralelo. "Si las medidas no se cumplen tampoco funcionan tanto, y por supuesto, si no logramos disminuir la tasa de contagios, no hay incremento de camas que aguante", advirtió en Cooperativa.

