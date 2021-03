Colegio de Profesores insiste en suspender clases presenciales: Desde la primera semana tuvimos contagios

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, aseguró este martes a Cooperativa que desde la primera semana de regreso a clases presenciales se han detectado casos de Covid-19 en los colegios, por lo que insiste en la suspensión de esta medida, sobre todo con el incremento de contagios a nivel país.

"La realidad nos ha dado la razón. Lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo. Primero, porque la primera semana ya tuvimos casos de contagio al interior de los espacios escolares. Tenemos más de 50 establecimientos que han presentado casos de funcionarios o niños que han sido contagiados y eso indudablemente nos preocupa", indicó en conversación con Una Nueva Mañana.

En la misma línea, Díaz criticó que las clases presenciales en este escenario de pandemia "genera un foco que indudablemente no tiene ningún sentido", por lo que valoró los acuerdos con la Asociación Chilena de Municipalidades para iniciar el año escolar de manera online.

"En más del 90 por ciento de los municipios las clases no están presenciales hoy. No obstante, sigue el llamado y la insistencia de parte del ministerio (de Educación) para que así sea", afirmó el líder del Colegio de Profesores.

"Somos los más interesados en volver a clases presenciales"

Por otra parte, Díaz señaló que no existe una discusión entre "los que están a favor de las clases presenciales y los que estamos en contra", dado que -aseguró- este método de enseñanza es fundamental para los niños, y que su decisión de no regresar es solamente por el riesgo a la salud de todos los asistentes a estos establecimientos.

"Nosotros somos los más interesados en volver a clases presenciales, quién más que las profesoras y profesores sabemos que la clase presencial es irreemplazable. En eso no hay discusión, se ha tratado de llevar el debate por un lado irreal", destacó el presidente del Colegio de Profesores.

"El tema tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la condición en que estamos y cuáles son los resguardos para garantizar la seguridad de que efectivamente no va a haber mayores contagios y no vamos a tener el día de mañana pérdida de vidas humanas", acotó a Cooperativa.

Es por esto, que desde este gremio afirman que "desde fase 4 hacia arriba creemos que están las condiciones, con todos los resguardos, para volver a clases presenciales", no en fase 2 como plantea el Gobierno.

"No se logra entender que un Ministerio de Educación y de Salud insistan que en fase 2 se pueda tener clases presenciales... Yo no entiendo como a los niños le debemos decir que el domingo no pueden salir de la casa por cuarentena y el lunes si pueden ir tranquilos a clases", criticó Diaz.