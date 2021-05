Colegio Médico pide mayor transparencia en toma de decisiones tras polémica por mesa asesora

Patricio Meza, presidente (s) del Colegio Médico, pidió en Cooperativa una mayor transparencia en la toma de decisiones por parte del Gobierno en relación al avance de la pandemia, luego de que se conociera que no existe una organización formal ni registros de la denominada "Mesa asesora Covid-19".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Meza comentó que "hicimos la consulta por Transparencia, puesto que queríamos entender porqué se implementaban ciertas medidas, por ejemplo en el avance o el retroceso de algunas comunas en relación a la pandemia, puesto que no se cumplía con los requisitos que estaban considerados en la misma estrategia del Paso a Paso".

"Ahí tuvimos la sorpresa de que no existe ninguna formalidad con respecto al funcionamiento de esa instancia, no hay componentes. Los únicos que mencionan, que son el ministro de Salud y los dos subsecretarios, la doctora Daza y el doctor Dougnac, y que nadie más, que no hay acta, que no hay argumentos, que no se establecen los criterios en base a los cuales se toman las decisiones", puntualizó.

Para Meza, "lo que más necesitamos, justamente para la credibilidad, es tener transparencia en todos los actos que realizamos, es que consideramos necesario que esto se tenga que formalizar, se deba transparentar, porque por ejemplo, cuando se implementó la apertura de casinos y de gimnasios nadie de nosotros entendía como, si todos los indicadores considerados en la estrategia Paso a Paso no se cumplían, porqué se hizo esta modificación, y esas son las preguntas que hicimos y por lo tanto ahora, teniendo esta respuesta, le solicitamos con mucha humildad al Gobierno que pueda aclarar eso".

El médico añadió que con este tipo de situaciones "se crea incertidumbre sobre por qué se están tomando decisiones, que no solo nuestro Colegio, sino que muchos integrantes del ambiente científico y médico del área de la salud, no entienden porque se implementó esa medida en este momento, dada la situación sanitaria que hoy existe".

"Estamos dispuestos todos los días, las 24 horas del día, para colaborar con el Ministerio de Salud y con el Gobierno, para diseñar una nueva estrategia para el manejo de la pandemia en nuestro país", finalizó Meza.