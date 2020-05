Colegio Médico y "dilema de la última cama": Ojalá fueran casos puntuales, como dijo el ministro

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aseguró en Cooperativa que el denominado "debate de la última cama" se vive en diversos recintos hospitalarios del país.

En conversación con Lo que Queda del Día, Siches manifestó que "ojalá fueran casos puntuales, como dijo el ministro", respondiendo a las palabras del titular de Salud, Jaime Mañalich.

Para la profesional, esta situación se vive "no solo en los recintos asistenciales, en muchas de las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de urgencia en particular, porque a pesar de que hay disponibilidad de camas UCI o ventiladores en el país, el que vive la mayor presión asistencial son los servicios de urgencia".

"Cuando llegan dos o tres pacientes con insuficiencia respiratoria y no hay capacidad de traslado inmediato, no hay un ventilador mecánico en ese recinto, los equipos de salud tienen que tomar definiciones y ahí se necesita el respaldo comunicacional y técnico de las autoridades de gobierno para poder expresarlo a la ciudadanía, que no es falta de voluntad, es que hoy día ya estamos en un escenario muy adverso", sostuvo.

