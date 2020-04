Colegios subvencionados: Establecimientos no sobrevivirán sin financiamiento de padres

El presidente de la Agrupación de Sostenedores de Colegios Subvencionados y Pagados (Conacep), Hernán Herrera, recalcó que no se puede suspender el pago de las mensualidades de todos los padres y apoderados porque no hay establecimiento que sobreviva a la falta de financiamiento.

Desde mediados de marzo los estudiantes no se encuentran con clases presenciales, situación que debido a la pandemia por coronavirus no tiene fecha de término.

Herrera explicó que, a pesar de que los colegios se encuentren con educación a la distancia, los costos son los mismos, por lo que las mensualidades no pueden cancelarse y detalló que las remuneraciones de los docentes "se llevan del orden promedio el 80 por ciento de los ingresos y lo que dice relación a los servicios básicos no es más de un 5 por ciento".

Y añadió que "lo que nosotros les hemos pedido a los sostenedores es que tengan a la vista aquellas familias que hayan perdido su fuente laboral para que hacia ellos vaya el apoyo en términos de buscarles formulas de reducción o simplemente posponer el pago".

"Si lo hacemos en carácter general, y es verdad que hay colegios que tienen mayor espalda financiera, si hacemos rebajar para todos los padres y apoderados la verdad es que no le queda fuerza financiera a los colegios para apuntar a lo que realmente va a ser conflictivo, que son los padres que pierden su fuente laboral", dijo.

El presidente de la Conacep indicó que "lo que más tememos es que los colegios no tienen capacidad de sostenerse dos o tres meses sin los aportes de las familias" y recalcó que "no puede haber una solución única para todos los colegios y menos, como se ha escuchado en estos últimos días, que se legisle con respecto a eso".

Caso de colegio en Temuco

El secretario del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Inglés George Chaytor Carson, Cristian Bassaletti, establecimiento que interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco para que se cancele el cobro de las mensualidades, discrepó con la Conacep.

Bassaletti criticó que la Conacep asevere que el 80 por ciento de los recursos de un colegio son sueldos de los profesores: "Ahí es donde discrepo de las matemáticas porque ciertamente tendríamos un cuerpo de profesores a nivel país que tendría sueldos bastantes justos acorde al trabajo que hacen y hoy día no es la realidad".

Además, detalló que el recurso de protección no apunta a no pagar la mensualidad "sino de sentarnos a conversar las realidad de todas las familias y llegar a un acuerdo. Ciertamente el recurso de protección no tiene medias tintas y no puede hablar de 50 mil pesos, sino que el recurso de protección va de la mano de una orden de no innovar y eso lo que hace es congelar el pago mientras no se llegue a un acuerdo".