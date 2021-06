Colmed por camas críticas: Cuando dicen que el sistema está al 95% no es así, está en un 300%

El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, recalcó que a las autoridades sanitarias les falta "vehemencia" al informar sobre la escasa capacidad hospitalaria que hay actualmente en el país y señaló que "cuando nos dicen que el sistema está en el 95-96%, la verdad es que eso no es exactamente así, el sistema está en un 300%".

En conversación con Cooperativa, el doctor indicó que "hoy en día hay una situación muy complicada, tenemos una ocupación histórica de camas críticas, yo llevo 15 años de médico y la verdad es que nunca había vivido una situación como esta".

"Cuando nosotros escuchamos a las autoridades no creemos que lo hagan con la vehemencia suficiente, no creemos que el mensaje esté tan claro, cuando dicen 'todavía quedan 145 camas críticas', cuando nos dicen que el sistema está en el 95-96%, la verdad es que eso no es exactamente así, el sistema está en un 300%", subrayó el especialista y detalló que esas 145 camas están repartidos en todo el país y que si uno se accidenta "es muy poco probable que me puedan transportar".

Además, relató que "cada día que pasa, sobre todo en este segundo peak, se está transformando en un día peor que el día anterior, y justamente si miran no es la imagen lo que la autoridad está demostrando y nosotros apelamos a eso".

El secretario nacional del Colmed también aseguró que el temor que tienen ya no son los ventiladores, porque hay capacidad, sino que "es el recurso humano, todo el equipo de salud están totalmente reventados" y que actualmente "no hay otra forma (de mejorar la situación hospitalaria) que cortar los contagios".

PROPUESTA DE MEJORA AL PASO A PASO

Bernucci indicó que esperan "en las próximas horas" hacer una propuesta de "refundación" del Plan Paso a Paso, ya que a su juicio "no está logrando cortar los contagios", y especificó que no tendría fases, sino que "separar las actividades por bajo y alto riesgo".

Y ejemplificó que actividades de bajo riesgo "se pueden realizar en cualquier realidad epidemiológica" como salir a caminar al parque, estar en una plaza o deporte al aire libre, mientras que actividades de moderado y alto riesgo que "no se pueden realizar en una realidad epidemiológica como la que tenemos hoy día", como estar en un espacio cerrado y con nula ventilación, como un centro comercial o el transporte público.

"Cuando pasamos de fase 1 a fase 2 se abre todo altiro, los colegios, malls, los restaurantes y bares y eso hay que ordenarlo, porque la mayor cantidad de contagios que se están produciendo en las comunas se producen en fase 2, por la apertura total que lleva a que los contagios exploten y nos lleva a un loop eterno entre fase 1 y fase 2", sostuvo.