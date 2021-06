Colmed por llegada de la variante Delta: Tenemos una oportunidad para cambiar la estrategia

El secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci, señaló que la llegada de la variante Delta al país nos da una "ventana de oportunidad" para "tomar como país una decisión de cambiar la estrategia y decir tomemos la pandemia por las astas y tratemos de controlarla".

Este jueves se confirmó por parte de las autoridades la llegada de este linaje, registrado por primera vez en India, al país una variante que, según expertos y evidencia mundial, es más contagiosa, con más hospitalizaciones, aunque con menos mortalidad. En conversación con Cooperativa, Bernucci fue consultado si este hecho marca un paso al pasado, cuando llegó el primer caso de coronavirus a Chile en marzo del 2020, y señaló que "es una posibilidad".

"Está dentro de variables que eventualmente se podría producir, porque principalmente los virólogos nos enseñan que estos nuevos linajes podrían producir una pandemia sobre una pandemia, más que volver atrás, podrían recrudecer o volver a los números peores que pudimos tener en algún momento, pero es imposible poder descartar", explicar.

En esta línea, el especialista enfatizó que este hecho nos otorga "una ventana de oportunidad", lo cual "nos permitiría tomar como país una decisión de cambiar la estrategia y decir tomemos la pandemia por las astas y tratemos de controlarla, porque hasta ahora lo que hemos hecho no es controlar la pandemia, lo que hemos hecho es tratar de convivir con la curva pandémica dentro de lo que se pueda y lamentablemente eso ha costado más de 40 mil vidas y nos tiene con los hospitales llenos y colapsados".

CAMBIO EN EL PLAN PASO A PASO VERSUS ESTRATEGIA COLMED

El doctor se refirió a la reunión que sostuvieron los más de 140 gremios el pasado fin de semana y lamentó que desde que presentaron su propuesta como Colegio Médico "los únicos que no nos han recibido han sido las autoridades de Gobierno" y que en dicho encuentro "no hubo discusión sobre medidas sanitarias que nos puedan llegar a esa libertad".

Y criticó que "lo más probable que los cambios vayan en la dirección totalmente opuesta a lo que nosotros hemos propuesto", aunque hizo una autocrítica respecto a que su propuesta "se pudo haber planteado antes, de hecho los países que lo hicieron al principio hoy está muchísimo mejor que nosotros, a contagios, fallecidos y en la economía".

CRÍTICAS A LA VACUNA CORONAVAC

Bernucci indicó que aquí priman los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos, situación que lamentó y dijo que "probablemente una parte de ese escrito tiene algo de comerciado, principalmente porque EE.UU. no deja entrar Sinovac", aclarando que aún así "no han dicho nada que no sepamos y en realidad lo que sabemos es que efectivamente Coronavac tiene una menor tasa de eficacia para evitar el contagio en enfermedad leve y en asintomáticos".

"Sinovac entrega muy buena protección para evitar enfermedad severa, pero entrega menos eficacia para evitar los contagios en enfermedad leve y moderada, así que requieren de apoyo y complemento de medidas sanitarias", agregó.