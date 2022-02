Luego de que este viernes Chile superara nuevamente su récord de contagios de Covid-19, con más de 38 mil casos, el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico en Valparaíso, enfatizó en El Diario de Cooperativa que "nunca es tarde para imponer medidas preventivas para frenar la velocidad de los contagios". Advirtió que las autoridades no pueden quedarse de "brazos cruzados", porque el efecto "no se puede revertir". El Minsal "debe dar instrucciones más precisas de ciertas actividades de riesgo que debieran estar restringidas", instó De la Torre, apuntando específicamente que "no debiéramos estar organizando actividades masivas en ninguna parte de Chile".

