Comercio prevé un 70% de apertura con la salida de Antofagasta de cuarentena

La comuna de Antofagasta se prepara para su desconfinamiento, que se hará efectivo a partir de las 05:00 horas de este jueves, cuando se concrete el avance a la etapa de "Transición" del Plan "Paso a Paso".

Este cambio permitirá una reactivación de la economía local, con la apertura del comercio, servicios y otras dependencias autorizadas conforme la normativa del Gobierno.

"Locales pequeños como peluquerías, zapaterías, talleres mecánicos, tiendas de ropa y artesanía podrán abrir sus puertas bajo estrictos protocolos sanitarios", señaló el seremi de Economía, Ronnie Navarrete, quien llamó a cumplir la normativa y disponer todas las medidas necesarias para evitar contagios.

Según estima la Cámara de Comercio, un 70 por ciento de los establecimientos en la capital regional abrirá sus puertas el jueves, lo que instala esperanzas para la recuperación económica del sector, que desde el estallido social ha recibido golpes que han llevado a muchos al cierre definitivo.

"El comercio tiene por su actividad que proveerse de insumos, stock de productos y materias primas para poder elaborar, lo que implica incurrir en inversiones, gastos y compromisos comerciales que, cuando no se tiene la certeza de si vamos a poder cumplirlos, obviamente se tiene mucho temor de incurrir en ellos", apuntó Antonio Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta.

GASTRONOMÍA Y SERVICIOS

Otro de los sectores productivos que se ha visto afectado por las restricciones asociadas a la pandemia es la gastronomía. Dueños de restoranes, bares y pubs de la comuna ven en esta apertura una posibilidad de alivianar los gastos que deben saldar.

"Todos estamos con las pilas más puestas que nunca, abocados en abrir con -ojalá- todos los servicios. Esperamos que la gente nos apoye, prefiriendo nuestros locales, el emprendimiento local, y a salir adelante nomás", señaló a Cooperativa Regiones el presidente del Gremio Gastronómico en Antofagasta, Ricardo Zapata.

RESTRICCIONES

El anuncio de avance de "la Perla del Norte" a la Transición vino asociado a restricciones en actividades que estaban permitidas en esta Fase, como la prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la suspensión de todas las actividades deportivas en espacios cerrados.

"Me parece ilógico, porque, a mi juicio, los gimnasios son fundamentales para la salud y no un hobby como el Gobierno lo ha planteado. No entiendo cómo el comercio sí tiene las facultades para poder abrir, considerando que se generan atochamientos y filas, lo que se traduce a más contagios", opinó Mariela Álvarez, quien lamentó la medida en perjuicio de los gimnasios.

Otras dependencias que no pueden abrir son los casinos. Además, la atención al público dentro de restoranes y cafés está prohibida: solamente se puede hacer en terrazas, con la limitación de cuatro personas por mesa y a una distancia de dos metros entre mesas. En los mall se permitirá un aforo de una persona por cada 10 metros cuadrados.