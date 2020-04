21:19 - | Alrededor de 170 vehículos han retornado a Santiago por no cumplir con alguna de las tres excepciones del cordón sanitario #CooperativaEnCasa

13:40 - | Olivares pidió "que venga una persona por familia. Cumplimos todas las normas, hay un cordón sanitario que todas las personas tienen que pasar, vamos a entregar mascarillas y guantes a aquellos que no tengan. También pedimos que la gente esté con tranquilidad, el mercado lo pueden venir a visitar en otras fechas, no en ésta"

13:37 - | "El riesgo continúa en las casas, y hoy lo que queremos es que las personas pasen una Semana Santa tranquila y que coman de manera segura en el sentido de que deben cocinar bien los pescados y mariscos. No podemos exigirle a la red asistencial por enfermedades que se pueden prevenir", advirtió la seremi Zavando

13:35 - | En las últimas 24 horas, en la Región de Valparaíso hay 14 personas que han quedado apercibidas a la espera de citación del Ministerio Público por no respetar restricciones #CooperativaEnCasa

12:22 - | Intendente de Valparaíso: El absurdo más grande es que creyendo que somos inmunes o que no nos va a pasar mientras no veamos un cadáver en una familia cercana no vamos a sentir que nos pueda pasar a nosotros #CooperativaEnCasa