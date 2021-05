Comisión aprueba en general el bono de 200.000, pero indicación enreda su avance en particular

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados solo aprobó en general el proyecto de ley que establece un bono de 200.000 pesos, de cargo fiscal, para quienes no tengan fondos que retirar ahorros previsionales y dejó pendiente su despacho a Sala a la espera de un acercamiento con el Gobierno.

La instancia parlamentaria respaldó en general la iniciativa con 13 votos a favor, ningún voto en contra y sin abstenciones.

La propuesta presentada por el Ejecutivo, incluye, asimismo, a las personas beneficiarias de pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia que, como en el caso de los afiliados de las AFP, hayan registrado en algún momento un saldo en su cuenta igual a cero producto de dichos retiros entre la fecha de entrada en vigencia de la ley del primer giro y el 31 de marzo de 2021.

Los diputados de oposición cuestionaron este punto y presentaron una indicación con miras a precisar su alcance, pues, de acuerdo a lo señalado por el diputado Gabriel Silber (DC), esto "genera una paradoja".

"Aquí se exige una cuenta igual a cero, no inferior a 200.000 pesos para ser beneficiario del bono. En buen chileno, si una persona dejó un saldo de 1.500 pesos o de 10.000 pesos se va a dar la paradoja que no va recibir nada y eso creemos que no corresponde", dijo el congresista demócrata cristiano.

El congresista indicó que por eso están pidiendo que "cuando exista un guarismo inferior a 200.000 pesos, obviamente no reciba el bono en su totalidad, porque no es justo, pero que sí reciba la diferencia".

Pese a que la indicación fue declarada inadmisible por el secretario de la comisión de Trabajo, los legisladores de oposición votaron a favor de declararla admisible, derivando en la molestia de los ministros presentes.

Tras un intenso diálogo parlamentario, el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, solicitó analizar lo expuesto y continuar la tramitación este miércoles.

"Hay muchos chilenos que están esperando estos bonos y si lamentablemente esto se vota de esta forma nos va a forzar a hacer reserva de constitucionalidad y esto genera problemas en la tramitación posterior", enfatizó el secretario de Estado.