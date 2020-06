Comité Científico Covid-19 prevé "colapso inevitable" de la atención en el Biobío

El comité científico Covid-19 del Biobío afirmó, en una declaración pública, que la región se dirige hacia un "colapso inevitable de las Unidades de Atención de Salud".

Los expertos afirman que los antecedentes científicos analizados con información parcial -ya que acusan no recibir la totalidad de los datos solicitados- apuntan a que el sistema de salud regional no dará abasto en los próximos días.

"Nos fundamos en la proyección de las cifras disponibles y en experiencias internacionales", dicen, a la vez que consideran "urgente aplicar cuarentena en Coronel y Los Ángeles, por el aumento exponencial de contagios".

Respecto de la entrega de información parcializada: "Lamentamos las incomprensibles restricciones al acceso a datos no sensibles, pero relevantes, para que los matemáticos generen proyecciones sobre la evolución de la pandemia".

"Es incomprensible que se deban solicitar estos datos vía transparencia para que los otorguen", añaden.

HILO| Comité científico Covid-19 Biobío: "Tenemos evidencia científica que nos permite afirmar responsablemente que nuestra región del Biobío va a un colapso inevitable de las Unidades de Atención de Salud". @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 12, 2020

Camilo Mejías, ingeniero civil matemático y doctor en ciencias aplicadas, miembro, además, del comité señaló que "la proyección de cuándo es el peak o cuándo se generan los colapsos no se puede hacer a simple vista; lo que nosotros sí podemos saber es que si los casos que están aumentando hoy día, aparecen en los próximos cinco a siete días, (entonces) vamos a ver un incremento en las camas UCI y, a los 10 días, en los fallecidos".

Camilo Mejías, experto del comité científico Covid-19 del Biobío, sostiene que si la cifra de contagios se mantiene al nivel actual, en los próximos 5 a 7 días aumentará uso de camas UCI y en 10 días la cifra de fallecidos. Influye demasiado lo que pasa en Santiago @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 12, 2020

"Meses complejos"

El seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz, afirma, en tanto, que "los números en la Región del Biobío y nuestras proyecciones es que junio y julio van a ser meses complejos y estamos trabajando para mantener las cifras y no tener algún inconveniente mayor".

Desde el Gobierno respondió el seremi de Salud, Héctor Muñoz: "estamos en la completa disposición de trabajar con todas las personas, yo sé que es un tema complejo, nuestros equipos están trabajando a full, nuestros profesionales del área de bioestadística, epidemiología" — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 12, 2020

En cuanto a la entrega de datos, indicó que "si nos hacen una petición formal de datos, lo que no es sensible, no tengo inconvenientes en entregarlos".