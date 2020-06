Con fiscalizaciones aleatorias partió aduana sanitaria en la provincia de Llanquihue

La mañana de este viernes partió la aduana sanitaria selectiva en la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, en la que se controla de manera aleatoria a los conductores que ingresan a la comuna de Puerto Montt.

Uno de los funcionarios que trabaja en el lugar explicó que se hace bajo esa modalidad para evitar la congestión vehicular en el sector.

El proceso partió a las 08:00 de la mañana con el apoyo de Carabineros y personal de la Fuerza Aérea, quienes detienen a los vehículos, a los cuales desvían a un área de estacionamiento, donde se les fiscaliza.

Una de las situaciones que llama la atención es que mientras se controla a cinco vehículos por el lado pasan 30 sin ser fiscalizados, lo que la autoridad justificó, diciendo que no se trata de formar congestión vehicular.

Carlos Herrara, fiscalizador de la Seremi de Salud, señaló que "estamos acá desde las ocho de la mañana, se pretende empezar más temprano y se está definiendo la hora de término".

En tanto, uno de los automovilistas que fue fiscalizado dijo que "me llama la atención que no todos sean controlados, pero me imagino que debe ser en función del tránsito. A lo mejor si lo pararan todo sería más complicado".