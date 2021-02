Con la reactivación como eje, Cerda selló su primera semana en Hacienda con la CPC y la CUT

A una semana de haber asumido en reemplazo de Ignacio Briones, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, visitó este martes las sedes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa al gremio del empresariado, y, más tarde, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para abordar la reactivación de la economía chilena, luego que sufriera en 2020 su mayor caída desde la crisis de 1982.

Por la mañana, y tras salir de su reunión con el presidente de la CPC, Juan Sutil; el gerente general del conglomerado, Fernando Alvear; el timonel de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; y su homólogo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, Cerda afirmó que durante su gestión, llegado el momento, "tomaremos nuestras propias medidas, pero es muy importante escuchar".

"La reactivación, tal como lo he dicho, es muy importante porque en el corazón de esto están los nuevos empleos que tenemos que crear para los chilenos, y ojalá que sean empleos de calidad con salarios importantes. Esto no es solamente un tema que compete al Gobierno y a los gremios empresariales, también a los trabajadores, con quien nos juntaremos durante la tarde también para compartir y tratar de pensar cómo generar esta reactivación lo antes posible", aseveró el ex director de Presupuestos.

"No hablamos de medidas muy específicas, sino que estamos hablando de cómo estamos mirando la economía y qué tipo de cosas en general nos podrían ayudar para reactivarla", agregó el secretario de Estado.

🔴 El Ministro de Hacienda @rcerdan se reunió este martes con el Comité Ejecutivo de la @CPCchile pic.twitter.com/08rVW9VZRy — min_hacienda (@Min_Hacienda) February 2, 2021

Sutil aseguró que espera tener con Cerda "las mejores relaciones, como las ha tenido siempre la CPC con todos los ministros en el pasado. Siempre ha tenido la CPC una relación institucional profesional con todos los ministros de Hacienda y autoridades en el pasado, sea del partido o de la coalición política que sea".

Después del comité ejecutivo el presidente de la #CPC dijo que espera trabajar en conjunto y reunirse en forma periódica con el ministro de Hacienda dando importancia a reactivar la economía y generar empleos de calidad. pic.twitter.com/xh9jZwWIqI — CPC (@CPCchile) February 2, 2021

ENCUENTRO CON EL MUNDO SINDICAL

Por la tarde, el ministro Cerda sostuvo una reunión con la mesa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Al término de la cita, la presidenta de los trabajadores, Bárbara Figueroa, dijo compartir la preocupación del nuevo titular de Hacienda acerca de la creación de empleos, pero también hizo énfasis en que estos nuevos trabajos deben tener sueldos dignos que aseguren una capacidad de consumo a los trabajadores, además de contar con todas las medidas sanitarias.

La líder gremial pidió al ministro crear una mesa de trabajo para tratar estos temas.

Para acelerar la reactivación económica y la recuperación de empleos y salarios, se requiere del esfuerzo de todos los chilenos. Hoy me reuní con empresarios en @CPCchile y trabajadores en @Cutchile para que en conjunto sigamos enfrentando la emergencia y estos enormes desafíos. pic.twitter.com/NNLeiqpmlU — Rodrigo Cerda Norambuena (@rcerdan) February 3, 2021

"Partimos mal"

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios (Asexma), Roberto Fantuzzi, criticó al ministro Cerda por no visitar los sectores comerciales verdaderamente -según él- afectados por la pandemia.

"El ministro de Hacienda ojalá que no que llegue a ser ministro de Salud", indicó el dirigente gremial, quien aseguró que falta interés para trabajar junto a las pymes y que su labor del nuevo ministro Hacienda "partió mal".

En la misma línea, Gianina Figueroa, dirigente de Unapyme EMT, acusó que "estuvimos meses en una mesa ineficiente mientras miles de nuestros colegas en el más absoluto desamparo despidiendo a sus colaboradores y cerrando la cortina".