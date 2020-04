Con una caravana de carrozas fúnebres en la comuna de Traiguén, en la Región de La Araucanía, las autoridades llamaron a los vecinos a no salir de sus casas antes los riesgos de la propagación del Covid-19.

"Aunque todos tenemos que morir, que no sea por no tomar conciencia", "El Coronavirus puede ser fatal... ¡Hazlo por ti, por tu familia, hazlo por todos! Son los mensajes que portaban las vehículos que recorrieron las principales calles de la ciudad, que hasta el momento no registra contagios.

El alcalde Ricardo Sanhueza, dijo que "el objetivo de la actividad fue lograr la sensibilización de nuestra gente para que se den cuenta de lo que estamos viviendo".

El jefe comunal afirmó que "agradecemos a las empresas que participaron en esto".