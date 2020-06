El concejal de Vallenar Patricio Neira es la primera autoridad que da positivo a Covid-19 en la Región de Atacama.

La autoridad comunal se contagió luego de trabajar realizando sanitizaciones y traslados de personas, labores en las cuales tuvo contacto con un contagiado.

"Cuando me enteré, inmediatamente me puse en cuarentena voluntaria, ahora conocí el resultado del PCR y dio positivo. No he manifestado ningún síntoma y espero cumplir con los tiempos de cuarentena y volver al trabajo como concejal", detalló el edil socialista.

Neira agregó que "hoy las necesidades de la comunidad son múltiples y requiere que sus autoridades estén trabajando al 100 por ciento, pero extremando las medidas de seguridad o trabajando desde áreas no tan expuestas, pero sí muy necesarias para ir a quienes debemos servir".

En sus redes sociales, el concejal hizo un llamado a la protección y cuidado, en el uso de mascarilla y no exponerse innecesariamente al contagio.