Concepción: Gobierno cancela contrato con hotel que operaba como residencia sanitaria

El Gobierno decidió terminar el contrato de residencia sanitaria con el ex Hotel Terrano de Concepción debido a una serie de líos judiciales de la administración, motivo por el cual todos los pacientes comenzaron a ser trasladados a otros recintos.

El hecho que invalida el acuerdo está vinculado a conflictos judiciales entre la ex administración y la actual del Hotel Wyndham Garden (nuevo nombre, mismo recinto), que podrían derivar en una objeción del pago al momento de cumplir con ese ítem.

A través de un comunicado, la Seremi de Salud del Biobío confirmó que la "residencia sanitaria que funcionaba en Hotel Wyndham Garden (ex Terrano) Concepción dejará su condición de residencia, debido a que presenta un problema jurídico entre propietario y ex propietario que puede derivar en problema administrativo".

"Los pacientes se trasladan durante este día a otras residencias, como Rialto, Dorado y Petra", agrega la nota.

Al momento de tomar la decisión y ser comunicada, había 40 pacientes en su interior con Covid-19 realizando el aislamiento. Todos están siendo reubicados.

Versión de Wynghem Garden

Desde la administración de la residencia sanitaria, si bien reconocen diferencias judiciales, indican que el motivo obedece netamente a responsabilidad de la seremi de Salud Biobío.

Carol Soto, encargada del Hotel Wyndham Garden, explicó que "deja de funcionar no por quererlo, sino que por no llegar a acuerdo en un contrato con la seremi de Salud, hoy no se ha llegado a un acuerdo y en el que nosotros como entidad privada tenemos que resguardarnos y resguardar la seguridad de nuestros trabajadores y pacientes".

"Si bien hay una diferencia entre arrendador y arrendatario, no es un tema que puedo profundizar, solamente que el día 8 de julio finiquita nuestro contrato con el Servicio de Salud, el cual estaba a través de resolución, pero teníamos notificación de que la seremi de Salud se hacía presente y cargo de las residencias desde el primero de julio, lo cual nosotros quedábamos prácticamente en el aire", añadió.

"El día 9 cuando teníamos que hacer este traspaso entre seremi y servicio de salud, no había contrato, pero si había pacientes, y ante eso nuestro directorio optó por la salida anticipada de los pacientes, dando aviso el día viernes", cerró.