Conmemoración del Asalto y Toma del Morro de Arica estuvo marcada por el distanciamiento social

Una conmemoración diferente del Asalto y Toma del Morro de Arica se realizó este domingo 7 de junio a causa de la pandemia de Covid-19 que azota al país.

Las típicas celebraciones que se realizan en la zona por esta fecha no se pudieron llevar a cabo debido a las medidas de distanciamiento social que buscan evitar contagiados por coronavirus, que en la Región de Arica y Parinacota suman 850 desde el inicio de la pandemia.

Pese a esto, las autoridades realizaron un recorrido por los barrios junto al orfeón municipal en un intento por recordar esta importante fecha y dar un momento de alegría a todos los vecinos que se encuentran en sus hogares.

"Celebrando el 7 de junio de forma distinta, el mundo no la está pasando bien y nuestra ciudad no la está pasando bien, no es solamente la enfermedad y la muerte, sino que la cesantía y la crisis económica", puntualizó el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

"En este momento hay que hacer un espacio y un paréntesis para seguir agradeciendo a nuestra tierra generosa, y lo quisimos hacer con nuestro orfeón, con todas la medidas de seguridad y permisos", añadió el líder comunal.

Postales de la sencilla conmemoración del 7 de junio en nuestro Morro de Arica. La primera línea que enfrenta esta pandemia izando la bandera, entre ellos, mis compañeros de trabajo de nuestra @MuniArica. pic.twitter.com/pKYVMH5Lfr — Gerardo Espíndola (@Gerardo_Arica) June 7, 2020

SOLDADOS CON MASCARILLAS POR PRIMERA VEZ

Otra actividad típica que se vio afectada por esta situación fue la alegoría en el Morro de Arica, la cual fue cambiada por una ceremonia llena de ofrendas sobre el histórico lugar.

Esto estuvo marcado por el distanciamiento social presente en la actividad y soldados de rojo y azul con mascarillas por primera vez en la historia.

Sobre esto, el intendente de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, invitó a los ciudadanos ariqueños a "que tomemos el coraje de los soldados en los momentos que estamos viviendo por esta pandemia que está matando muchas personas".

"Sigamos el ejemplo de ellos de cuadra con responsabilidad, hidalguía y por amor a la patria, también saludar a infantería en este también su día", afirmó la autoridad.