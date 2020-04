Consejero regional denunció negligencia en la muerte de una tercera víctima por Covid-19 en Arica

El gobierno regional de Arica y Parinacota confirmó este miércoles un tercer fallecido en la zona por Covid-19, bajo acusaciones de presunta negligencia realizadas por el consejero regional, Gary Tapia.

La autoridad denunció a través de sus redes sociales, momentos antes de la confirmación de la nueva víctima fatal, que la familia llamó en reiteradas ocasiones para solicitar el traslado. Tras varios intentos fallidos, pudieron comunicarse con emergencias, pero el paciente no fue trasladado al hospital por que "no estaba en situación crítica".

"Una ambulancia llegó en horas de la noche a su casa y les dijo que la persona no estaba en situación crítica, por tanto no iba a ser trasladado al hospital. Se comunicó con ellos incluso la seremi de Salud, para plantearles esto mismo, y les apuesto lo que quieran que van a salir diciendo hoy día que fue la familia la que decidió que no fuera al hospital", declaró Tapia.

El consejero regional agregó que "quiero decirle señor intendente, que tome las medidas que correspondan. Si la directora del hospital no da el ancho, tendrá que venir otra persona, si la seremi de Salud no da el ancho, tendrá que venir otra persona a responder. Pero hoy han cobrado una vida humana, y eso no puede ser".

Durante el último punto de prensa, la seremi de Salud Beatriz Chávez indicó que la víctima era un adulto mayor que sufrió el contagio de Covid-19 el 4 de abril y que se están haciendo las pericias para establecer la causa específica de muerte.

Tras ser consultada, la autoridad señaló a Cooperativa Regiones que "se trata de un adulto mayor de 84 años, que fue notificado con Covid-19 el pasado 4 de abril. Habría cumplido su periodo de cuarentena y se encontraba asintomático. El intendente solicitó un informe actualizado a la directora del Servicio de Salud Arica y actualmente se investiga la causa de su muerte".