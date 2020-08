Consejeros regionales: No descartamos una movilización nacional por la rebaja presupuestaria a regiones

El presidente de la Asociacion Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Marcelo Carrasco, reaccionó a nombre del cuerpo colegiado por el recorte presupuestario que sufrieron, por parte de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda, nueve regiones del país.

El core independiente por La Araucanía, dijo que enviaron un oficio a la Dipres, que no descartan medidas de presión para evitar el reajuste y mandaron un mensaje a los parlamentarios.

"No es presentable y tampoco ética la rebaja, por lo que enviamos un oficio a la Dipres para que no se realice la rebaja, y no descartamos una movilización nacional para evitar la esta rebaja presupuestaria", dijo a Cooperativa Regiones, Marcelo Carrasco.

El dirigente, agregó que "los señores de la Dipres son cono el tribunal de la inquisición del centralismo que le mete la mano al bolsillo a regiones, en perjuicio de la gente, frenando iniciativas, actúan como el Tribunal Constitucional, como una tercera Cámara ".

El presidente de Ancore, sostuvo que "hacemos un llamado a los parlamentarios, que se dicen ser regionalistas, definan cuál es el rol de la Dipres y que ella entienda, que no resiste una nueva disputa entre autoridades designadas y las elegidas por la ciudadanía".

Las regiones que sufrieron recortes, de acuerdo al decreto 1175 de la Dipres que expresa la modificación del presupuesto vigente y reducción son: Arica, 6.200 millones; Tarapacá, 6.900; Antofagasta, 6.000; Atacama, 7.100; Valparaíso, 8.700; Maule, 6.100; Biobío, 5.900; Ñuble, 7.100 y Los Ríos, 6.800