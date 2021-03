Consejo Asesor del Minsal: "Respaldamos unánimemente posponer las elecciones"

El Consejo Asesor del Ministerio de Salud recomendó, de manera extraordinaria y unánime, postergar nuevamente las elecciones del 10 y 11 de abril, debido al actual estado en que se encuentra la pandemia en nuestro país, con más de 7 mil casos en los últimos dos días.

El consejo advirtió un "aumento brusco de casos", "un sistema ya saturado", "transmisión comunitaria de variantes más contagiosas" y que "aún no se observa el efecto protector de la vacunación", entre otras consideraciones.

A través de un comunicado, la mesa de expertos manifestó que "llevar a cabo la elección en este contexto puede agravar la situación, no solo por el acto eleccionario, sino que principalmente por las actividades anexas a la votación".

"Respaldamos unánimemente la propuesta de posponer las elecciones en atención a las razones antes expuestas", agregan.

El texto, además, advierte que si finalmente se toma la decisión de postergar los comicios sin agregar otras medidas de contención, esto "no da garantía que la situación mejore, e incluso podría empeorar por el avance del invierno y si aún hay una proporción importante de población no vacunada (ver archivo adjunto)".

SE NECESITAN OTRAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Los expertos recomiendan que, junto a esta medida, se explique claramenta a la población la situación epidemiológica actual, ejercer un liderazgo "inspirador y convocante hacia los otros actores sociales", aumentar la aplicación de vacunas -inclyendo los fines de semana-, fortalecer el TTA (Testeo, Trazabilidad y Aislamiento), y, en caso de que comunas salgan de cuarentena, realizar la transición de manera gradual.

En base a esta recomendación el Presidente Sebastián Piñera aseguró, en el tradicional balance diario del Minsal, que "la decisión del Gobierno sobre las elecciones será oportuna y priorizará la salud y la vida".

Consejo asesor #covid19 recomienda postergar elecciones, advirtiendo q sin modificar acciones, la sola postergación no va a mejorar situación actual. Advierte además q aumento de adultos mayores fallecidos en el hogar, habla de un sistema de salud sobrepasado. pic.twitter.com/lACYoMCnfg — Juan Carlos Said (@juancarlossaid) March 27, 2021

En el Consejo Asesor participan Paula Muñoz, doctora y directora Centro de Estudios Clínicos, en asociación con The George Institute for Global Health; Stephania Passalacqua, Médico Coordinador del Laboratorio y Vacunatorio de la Clínica Alemana Osorno; Lorena Tapia, especialista en Pediatría e Infectología Pediátrica; Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia; Mario Rosemblatt, bioquímico e inmunólogo; Miguel O'Ryan, infectólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas; Mario Calvo, Especialista en Medicina Interna y ex presidente de la Sociedad Chilena de Infectología; Carlos Pérez, especialista en enfermedades infecciosas; David Farcas, premio Nacional a la Innovación por el desarrollo de la primera vacuna para el virus ISA, y el equipo del Ministerio de Ciencia, con el ministro Andrés Couve y Nelson Campos, encargado de Asuntos Internacionales.

OPOSICIÓN DIVIDIDA

En este contexto, la senadora del PS Isabel Allende señaló que la vida y salud de las personas está primero que las elecciones.

"La salud es lo primero, valoramos que se hagan las elecciones y con perfecta seguridad y sin riesgo. También queremos decir que, sobre todo, valoramos la opinión de aquellos científicos, médicos, investigadores, que puedan determinar en condiciones de realizarlas", señaló la senadora.

Desde el PPD, el senador Guido Girardi aseguró que "la elección, en las condiciones que hoy día está, es mucho más segura que: salir a la calle, que subirse a un metro, que subirse a la locomoción colectiva".

"Debiéramos darnos esta semana como último tiempo para poder tomar una decisión", apuntó.

CRÍTICAS EN EL OFICALISMO

El senador de RN Francisco Chahuán, en tanto, criticó al Gobierno por no poner urgencia al proyecto de voto postal, con el fin de evitar que los comicios se prorrogaran.

"Si (el Presidente) hubiese tomado las prevenciones y hubiese aprobado e impulsado nuestro proyecto de ley de voto postal, habríamos tenido todas y cada una de las previsiones para asegurar una mayor participación en unas elecciones importantes como las que debiéramos enfrentar el próximo 10 y 11 de abril", fusitigó Chahuán.

"Claramente el Gobierno no previó una situación de esta embergadura y selo hicimos ver reiteradamente -aseveró- Insistimos al Presidente Piñera: póngale urgencia a nuestro proyecto de ley".

LA DECISIÓN SE DEBE TOMAR EN BASE A INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

Ignacio Silva, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago e infetólogo del Hospital Barros Luco se mostró de acuerdo con la decisión que tomó el consejo asesor, agregando que las decisiones se deben tomar en base "a indicadores epidemiológicos".

"Pareciera prudente que en este contexto epidemiológico actual, se revalúe la realización de la de las elecciones y aterrizar un poco las expectativas con la vacunación, que si bien es muy probable que veamos efectos prontamente, hoy no es la situación", indicó el experto.

"Así que me parece que el principal mensaje es que las decisiones se tomen en base a indicadores epidemiológicos", señaló Silva: "Y con una mirada más puesta a la salud pública que en el ámbito político".