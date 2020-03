13:23 - | Annette Trombert: "La mascarilla no te protege en un 100 por ciento"

13:22 - | Annette Trombert: "Si uno anda con mascarillas igual hay que mantener el metro de distancia", "no es necesario que todos andemos con mascarillas, solo la población de mayor riesgo"

12:54 - | El llamado es a comprar lo justo y necesario por parte de supermercados y autoridades. Recordar que no hay escasez de productos

12:27 - | Rodolfo Carter: "Yo creo que este es el minuto de la grandeza, no el minuto de la pequeñez. La gente no comprende que entre políticos se pongan a pelear mientras está en riesgo la vida de la gente"

11:33 - | #LaCooperativa Ministro Mañalich sale al paso de los rumores de redes sociales y dice "categóricamente" que no hay ningún fallecido por coronavirus en Chile

11:27 - | El brote de contagio en Ñuble, principalmente en un gimnasio de Chillán "no se ve muy bien, y es algo que discutiremos con la subsecretaria Paula Daza", declaró el ministro de Salud

11:26 - | Respecto a los viajes desde la capital hacia sectores costeros, el ministro enfatizó: "Si no hay un cambio de actitud vamos a tener que poner cuarentenas o barreras sanitarias muchas más estrictas. Ojalá comprendan" #LaCooperativa

11:23 - | La cuarentena no son vacaciones: "Hacemos un llamado a que las personas vuelvan a sus domicilios y que no se trasladen a localidades habituales de veraneo, para no tener que tomar medidas extremas", señaló Mañalich #LaCooperativa