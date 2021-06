Contraloría aclara: Bono "Alivio Pyme" deberá llegar a los feriantes con permiso municipal al día

La Contraloría General de la República (CGR) zanjó este viernes la diferencia de interpretación que existía entre el Gobierno y el Congreso respecto del bono "Alivio Pyme" y que el martes quedó al descubierto luego de que el ministro de Economía, Lucas Palacios, señalara que los feriantes no iban a recibir la ayuda.

De acuerdo al secretario de Estado, el problema se debía a que la norma, que entrega un millón de pesos a pequeñas y medianas empresas, habla de "microempresarios", y para ser tal, se debía contar con la iniciación de actividades, lo que anularía el espíritu de la propuesta parlamentaria que incluye a quienes no han hecho ese trámite ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Desde el Congreso, en tanto, alegaban que la normativa asegura que a este tipo de comerciantes solo se les debe exigir el permiso municipal y no la iniciación de actividades, algo que fue el miércoles reafirmado por las senadoras Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste (DC), quienes acusaron al Gobierno de apelar a una "tinterillada" para negar el beneficio a 50.000 feriantes.

Finalmente, la Contraloría desenredó el asunto y ratificó que se produjo una interpretación distinta de la normativa por parte de La Moneda, confirmando que el beneficio debe llegar a todos los trabajadores de ferias libres que tengan su permiso municipal al día.

En su fallo, el ente fiscalizador explicó que, si bien se "utiliza la expresión 'microempresarios' para referirse a los beneficiarios del sector de ferias libres, ésta no debe ser entendido en los términos que establece el artículo segundo de la ley N°20.416, es decir, no resulta exigible el nivel de ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro para categorizar a dicho rubro, toda vez que el legislador no efectuó distinciones al respecto, exigiendo solamente el permiso municipal al día".

"El pasado 22 de junio solicité a la CGR un pronunciamiento respecto a la situación de las ferias en el contexto del pago del bono de apoyo para las pymes. Esto, con el fin de llegar a todos los feriantes y resguardar el actuar de los funcionarios del SII, según lo exige la ley. Hoy la CGR dio a conocer su dictamen, en donde permite el pago del bono a feriantes con el solo permiso municipal", escribió en Twitter el ministro de Economía, Lucas Palacios.

"Me alegro que este tema haya quedado zanjado en favor de uno de los grupos más afectados por la pandemia. Ese es y ha sido siempre el objetivo de nuestro Gobierno", añadió el secretario de Estado.

Palacios invitó "a todos a estar atentos al proceso de inscripción del bono de alivio por $1 millón, el cual inicia el próximo 2 de julio en la plataforma que habilitará el SII en su sitio web".

Ahora, invito a todos a estar atentos al proceso de inscripción del bono de alivio por $1 millón, el cual inicia el próximo 2 de julio en la plataforma que habilitará el SII en su sitio web (https://t.co/SdMX5mzG6N). 👍💪🏻💪🏻 — Lucas Palacios (@LucasPalaciosC) June 26, 2021

La senadora Provoste, en tanto, destacó en Twitter la resolución en momentos que se encontraba reunida con cerca de 500 dirigentes de ferias libres.

"La Contraloría nos ha dado la razón", afirmó la congresista opositora, quien, además, hizo un llamado al ministro de Economía a que "deje de lado las tinterilladas, se deje de poner problemas y se aplique en llegar rápido con el beneficio aprobado por el Congreso para todos los feriantes de Chile".