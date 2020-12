Un anuncio que muestra al Viejito Pascuero afectado por Covid-19 ha sido duramente criticado en redes sociales. La publicidad difundida por NHS Charities Together y titulada "The Gift" (El don), comienza mostrando al barbudo personaje navideño llegando de urgencia a un centro de salud y el proceso que sigue para su recuperación. Al final del spot, después de salir del hospital, el Viejito Pascuero deja una carta a la enfermera que dice "Gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros, Viejito Pascuero". El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido manifestó que la intensión era crear conciencia de los peligros de la enfermedad.

