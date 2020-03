Coronavirus: Argentina ofreció al Reino Unido enviar ayuda a los habitantes de Malvinas

Argentina, país que se enfrentó en guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, ofreció este lunes ayuda a los habitantes de ese archipiélago por la pandemia de coronavirus.

El ofrecimiento de asistencia fue realizado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Daniel Filmus, en una conversación con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent.

Según informó la Cancillería argentina, Filmus le transmitió al representante diplomático la "disposición" de Argentina a "colaborar" con los habitantes de las islas Malvinas "a raíz de la situación generada por la pandemia de coronavirus".

El archipiélago, en el que habitan unas 3.500 personas, está ubicado en el Atlántico Sur, 13.000 kilómetros de distancia del Reino Unido y unos 700 kilómetros del territorio continental argentino.

El ofrecimiento de ayuda no tiene precedentes desde la disputa bélica que en 1982 enfrentó al Reino Unido con Argentina, país que sostiene su histórico reclamo de soberanía sobre las islas.

"Le he transmitido al embajador Kent el mensaje del canciller (argentino) Felipe Solá de que, en momentos tan difíciles, la solidaridad debe ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus", aseguró Filmus.

En su comunicación con el embajador británico, Filmus mencionó la posibilidad de colaborar con los isleños a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el Covid-19.

También ofreció disponer los medios para realizar "los vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino".

