Coronavirus en Chile: Contagiados suman 220.628 y fallecidos alcanzan las 3.615 personas

El Gobierno confirmó que en las últimas 24 horas se sumaron 4.757 contagios nuevos en Chile, a la vez que contabilizaron un total de 232 personas fallecidas.

Según estas cifras, los contagios totales ya alcanzan los 220.628 -incluyendo los 31 mil casos que ayer fueron explicados por parte del Ministerio de Salud-, con 35.082 casos activos.

Los fallecidos, en tanto, subieron a 3.615 personas. "De acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, informados el día de ayer, son 232 personas", indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Además, Zúñiga recalcó que existen 137 residencias sanitarias, acumulando 11.301 cupos, de los cuales hay 4.691 que estan ocupados en el país.

Se volverán a contar los decesos probables por Covid-19

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reiteró que los fallecidos probablemente contagiados con Covid-19 se volverán a contar en el informe epidemiológico que se entregará el día viernes.

"En el próximo informe epidemiológico del día viernes se van a incorporar los casos fallecidos que no tienen PCR, que probablemente podían haberse atribuido como causa al Covid-19. Como lo dijo el ex ministro Mañalich, se iba a incorporar en los informes los casos probables, que hemos definido como aquellos casos que son contactos estrechos y que empiezan con síntomas", planteó.

Por otro lado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aclaró dudas sobre el contrato que se firmó con Espacio Riesco, el cual tiene como fecha original de marzo, donde se indicaban más de 4.000 contagiados y 40 fallecidos, lo que no se condecía con la información oficial, que solo incluía poco más de mil casos y apenas tres fallecidos.

Zúñiga aludió que estos contratos se van modificando en el tiempo y que se trataría de una versión actualizada.

"Una vez que se redacta el contrato se revisan varias oportunidades con las distintas divisiones del Minsal, así también debe ser firmado por la contraparte. Ese documento lo firme el día 20 de abril. Otra prueba de que ese documento tuvo correcciones es que en el mismo párrafo que usted menciona está hablando de los contagios a nivel mundial, que se acercan a un millón y 60 mi fallecidos, cifras que corresponden aproximadamente al 6 o 7 de abril", sostuvo.

Ocupación camas UCI se mantiene en 90 por ciento

A su vez, el ministro de Salud, Enrique Paris, recalcó que "la ocupación de camas en UCI se mantiene en un 90 por ciento y de unidades intermedias, también estable, al igual que la ocupación de ventilación mecánica".

Y agregó que "se está reforzando todas labores y acciones para la red de atención primaria, como también avanzar en controles ambulatorios, de niño sano, programa de VIH, Cáncer, entre otros".

De acuerdo a las cifras, hay 1.794 personas internadas en camas UCI, de las cuales 1.529 están con ventilación mecánica.

Esto genera preocupación en los expertos, como lo manifestó Juan Carlos Said, intensivista del Hospital Sótero del Río, quien dijo que "ha habido un deterioro en la atención".

"Los recursos extremos ya se están agotando, el ministro Paris desgraciadamente no tiene margen para cometer ningún error, dado que no hay margen de reacción, sino que simplemente no quedan más camas", añadió Said.