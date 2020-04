Coronavirus: Oposición pide al Gobierno usar "más fondos fiscales" ante problemas económicos

La coalición política Convergencia Progresista (PPD, PR y PS) entregó una propuesta al Ministerio de Hacienda que se enmarca en mayor gasto fiscal para hacer frente a los problemas económicos a los que se enfrenta el país a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19.

"Hay que utilizar dinero fiscal. Nos podemos endeudar más porque hemos hecho las tareas bien el pasado", expuso el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

"Podemos utilizar más fondos fiscales -añadió Muñoz-, también el Banco Central podría comprar deudas del Tesoro, pero eso requiere un cambio constitucional. Hay un conjunto de ideas para el financiamiento de estos fondos de emergencia".

El timonel PPD recalcó que "en una situación extraordinaria hay que usar herramientas extraordinarias".

"La solución debe venir por parte del Estado"

Esta propuesta surge a raíz de las medidas impulsadas por el Gobierno de solicitar el Seguro de Cesantía sin el requisito de un término de contrato y suspender el cobro de cotizaciones durante la emergencia, con el fin de subir el sueldo líquido del empleado el que sería recuperado por el mismo trabajador durante los años.

Esta última medida no es compartido por el economista y ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín, quien dijo que el Estado debe asumir las responsabilidades y no los trabajadores.

"Desde la lógica de una buena política pública no tiene mucho sentido. Lo que estamos viviendo es un problema que no es de cada trabajador, nos llegó como un tsunami y nos está afectando a todos y por lo tanto la solución debe venir por parte del Estado", manifestó Larraín esta mañana en conversación con Cooperativa.

UDI: "Hay que forzar para que el Estado inyecte la mayor cantidad de recursos posibles"

Por su parte, desde el oficialismo, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, si bien indicó que debe haber una mayor inyección desde el Estado, ésta debe ser consensuada.

La líder del gremialismo sostuvo que "acá se han inyectado muchísimos ingresos fiscales, hay que recordar que esto no partió ahora, sino que partió hace cinco meses -con las movilizaciones sociales iniciadas en octubre del 2019-, y se ha generado un endeudamiento fiscal alto y lo que sucede es que la magnitud de la crisis es tan grande que siempre lo que se haga va a ser poco".

"Sin duda hay que forzar para que el Estado inyecte la mayor cantidad de recursos posibles, pero eso en algún minuto tiene un límite y lo que hay que tratar de ver es consensuar ese límite", sentenció.