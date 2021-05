La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el sobreseimiento parcial de una imputada acusada de falsificar un permiso de desplazamiento de Comisaría Virtual.

Según el tribunal, los permisos que otorga Carabineros por esta vía no cuentan con firma electrónica avanzada, por lo que no pueden ser considerados "documentos públicos" y, por tanto, no se puede incurrir en el delito de su falsificación.

Una resolución a la que se llegó después de la apelación a la medida adoptada por el Juzgado de Garantía de Quillota, donde se realizó la imputación por los delitos de falsificación o uso malicioso de un documento público por modificar un permiso de desplazamiento.

"Como no se ha imputado siquiera de manera potencial la producción de un perjuicio patrimonial en contra de nadie, por lo que debe decretarse de inmediato sobreseimiento definitivo y parcial, que la defensa ha reclamado", detalló la corte, según recoge T13.cl