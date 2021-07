Covax y Banco Mundial aprueban mecanismo que acelera el suministro de vacunas

El programa COVAX y el Banco Mundial acelerarán el suministro de las vacunas contra el Covid-19 gracias a un nuevo mecanismo de financiación que permitirá a los países reservar más dosis con anticipación.

Según informó en un comunicado el Banco Mundial, el mecanismo se basa en el acuerdo de distribución de los costos del Compromiso Anticipado de Mercado (CAM) establecido recientemente por la Alianza para las Vacunas (Gavi) y permite a los países integrantes del CAM adquirir un número de dosis superior a la cantidad subsidiada totalmente por donantes que ya reciben de COVAX, y además "proporcionará transparencia acerca de la disponibilidad, precios y calendarios de entrega".

Es decir, los países en desarrollo participantes tendrán una "visibilidad mayor de las vacunas disponibles, las cantidades en que están disponibles y los cronogramas de distribución, lo cual les permitirá asegurarse de que obtienen dosis más temprano, y prepararse para las campañas de vacunación".

