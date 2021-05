Covid-19: Chile registra 5.176 casos nuevos y una positividad cercana al 13%

El Ministerio de Salud informó que en la última jornada se registraron 5.176 casos nuevos de Covid-19, y los exámenes PCR arrojaron una positividad nacional de 12,79 por ciento, mientras que en la Región Metropolitana el indicador se mantiene en un 14 por ciento.

Estos últimos números son el resultado de 32.389 testeos, que por su parte aumentan los realizados desde marzo del 2020 a 14.458.694 en total.

De los nuevos infectados, 4.182 presentan síntomas, mientras que 748 son asintomáticos y solo 246 aún no se notifican.

Así, el total global de casos es de 1.344.618: 1.277.019 de ellos son personas recuperadas, y 38.145 son pacientes en etapa activa del virus.

Por otro lado, ayer fallecieron 39 personas producto del virus, elevando los decesos desde el comienzo de la pandemia a 28.624 en total.

Además, por tercera jornada consecutiva, hay más de 3.000 personas internadas en unidades de cuidados intensivos: hoy miércoles son 3.023, y entre ellas, 2.494 están conectadas a ventilación mecánica.

Las camas críticas disponibles son 204 a lo largo del territorio.

LA OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS

Luis Enberg, presidente de la sociedad chilena de medicina de urgencias, señaló que el aumento de ocupación producto de que, además, se han estado consultando patologías no Covid en los recintos asistenciales.

"Hay un aumento de la ocupación de los servicios de urgencia producto de que no solo está consultando patología Covid, sino también no Covid. Entendemos que esto está hecho para las personas que están vacunadas con dos dosis y han pasado 14 días, pero poder hacer eso uno tiene que tener capacidad de fiscalización, sino no seremos capaces de saber realmente quienes son y quienes no (covid positivo)"

"A la larga favorece a la circulación de las personas. No es que estemos en contra con la medida. Estamos en contra en que en este momento se haya aplicado la medida"