Covid-19: Chile se acerca a los 300 mil contagios y reporta 76 nuevas muertes inscritas

El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.025 nuevos contagios de Covid-19, llegando a un total de 298.557 durante la pandemia en el país, según el balance diario de este lunes.

"Observamos una evolución positiva en las cifras; la positividad a nivel nacional en los últimos siete días está en 22 por ciento; sin embargo, hoy la cifra de positividad de PCR bajó al 19 por ciento, gracias al esfuerzo de la población y los agentes sanitarios", destacó previamente el ministro Enrique Paris.

En específico, la positividad diaria con los datos de la última jornada bajó a 18,47 por ciento, en cuanto a los últimos siete días llegó a 22,15 por ciento, y la acumulada desde marzo retrocedió tres puntos porcentuales respecto a la registrada en el balance de ayer y en el de hoy se ubicó a 24,92 por ciento.

De los nuevos casos, 2.354 corresponden a personas con síntomas, 404 a asintomáticas y 267 a contagios confirmados que no han sido notificados, precisó la subsecretaria Paula Daza.

Respecto al total de contagios, 264.371 son considerados "recuperados", mientras que 27.804 aún son "activos".

En tanto, en la jornada anterior se inscribieron 76 nuevos fallecimientos en el Registro Civil, sumando 6.384 en total, según los criterios que considera la autoridad para el informe diario; esta cifra es diferente a la consignada por el DEIS en el informe epidemiológico, que contabiliza 10.159 entre personas con PCR positivo (7.057) y decesos probables por Covid (3.102).

Ministro @DrEnriqueParis : "No confundamos, no son 10.000 fallecidos, según el informe del DEIS, son 7.057 y reconocemos la diferencia. La diferencia corresponde a fallecimientos probables". "Los datos entregados diariamente son el cruce del Reg. Civil y exámenes PCR (+)" pic.twitter.com/3BBPmRphIo

Hay 8.309 pacientes hospitalizados por Covid-19, 2.069 de ellos en unidades de cuidados intensivos: 1.747 conectados a ventilación mecánica y 377 en estado crítico. Por su parte, 351 respiradores siguen disponibles en la red.

En las últimas 24 horas se informaron 16.377 exámenes PCR, llevando el total a 1.198.261.

La mejora en las cifras "es buena para el país y la salud y la vida de nuestros habitantes", no obstante, "seguiremos trabajando, porque esto no significa que vamos a bajar los brazos. Continuaremos siguiendo las recomendaciones del comité de expertos del Minsal y otras instituciones que quieran aportar", expuso Paris.

Ministro Paris: No he hablado jamás de peak y no voy a hablar. Aunque tenemos cifras positivas, no nos permiten en este momento anunciar ningún cambio a las medidas sanitarias #CooperativaEnCasa https://t.co/qxxf0rH1nH