El doctor Cristóbal Cuadrado dijo en El Primer Café que esperar que el aumento de casos provocados por la variante ómicron lleve a Chile a una "inmunidad de rebaño" contra el Covid-19 es un "pensamiento mágico", pues no hay estudios que indiquen que ello pueda ocurrir. Al verse aludido directamente con estas palabras, el ex ministro Jaime Mañalich indicó que su opinión en este sentido supone un escenario condicionado a una vacunación universal, lo que hasta el momento no se ha logrado.

