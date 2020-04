Critican accionar de la población tras explosiva alza de casos positivos de Covid-19 en Arica

Este miércoles la comuna de Arica llegó a los 210 casos confirmados de Covid-19, registrando así el mayor número de positivos en un día desde el inicio de la pandemia, tras sumar 30 nuevos pacientes.

La situación fue abordada por las autoridades regionales en el punto de prensa de hoy, oportunidad en la que criticaron el accionar de la población los días previos del inicio de la cuarentena, quienes provocaron grandes aglomeraciones en supermercados y bancos.

"Queremos denunciar a los que no hacen caso, que continúan haciendo su vida normal como si en la ciudad de Arica no pasara absolutamente nada y no están preocupados o no les interesa la salud pública. No les interesa la salud de sus familiares, de sus seres queridos, lo único que están haciendo con esta acción irresponsable es, tal vez, convertirse en una persona que puede matar", señaló el intendente Roberto Erpel.

Por su parte, la seremi de Salud, Beatriz Chávez, enfatizó en que el llamado ha sido repetido en cada oportunidad, pero que parte de la comunidad ha hecho caso omiso a las recomendaciones y, actualmente, a las obligaciones de aislamiento.

"Fuimos súper insistentes, que la gente no se aglomerara, porque de todas maneras iban a tener los permisos necesarios para salir a comprar. Innecesariamente la gente se aglomeró, no tomó la distancia necesaria, nosotros no necesitamos que cada uno de nosotros esté con alguien que le esté diciendo que se separe".

Denuncia por fallecido

Las autoridades tuvieron palabras para la denuncia realizada por el consejero Gary Tapia, quien señaló en redes sociales que la tercera víctima fatal por Covid-19 en la región no contó con la atención al no ser considerado como un paciente en gravedad.

La seremi de Salud desmintió la versión entregada por el consejero, señalando que "a veces las personas comunican informaciones que no son 100 por ciento efectivas".

"Como estaba en plena fiscalización y había una persona que necesitaba ayuda, me comuniqué con la jefa de salud pública (...) Ella hizo el llamado de manera personal, no fui yo. Efectivamente, la hija (de la víctima) le solicitó atención de alguien y ella comunicó que podría ir una ambulancia y así fue. Esa fue nuestra única comunicación".

El Gobierno Regional solicitó un informe de carácter urgente a la directora del Servicio de Salud, además de iniciar el sumario respectivo para establecer eventuales responsabilidades en el fallecimiento de la persona.