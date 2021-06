Critican error de Seremi de Salud que adelantó vacunación de adolescentes en Coyhaique

Este jueves los centros de vacunación en la ciudad de Coyhaique lucían con bastante menos gente que durante la jornada del miércoles, tras el error de la seremi de Salud que adelantó la vacunación de los adolescentes desde los 16 años, tras interpretar equivocadamente la instrucción ministerial.

Hasta el minuto se desconoce cuántos jóvenes sanos alcanzaron a ser vacunados, debido a que hoy la autoridad sanitaria regional optó por guardar silencio.

"Nosotros nos alegramos frente a la información inicial de las autoridades de salud de que se había autorizado una vacunación universal en la región de Aysén desde los 16 años, luego nos dimos cuenta que se trataba de un error de interpretación de la autoridad sanitaria regional. Es importante que la autoridad sanitaria sea muy precisa con la información para no generar expectativas", señaló el diputado Miguel Ángel Calisto (DC).

Desde este jueves las vacunas para adolescentes desde los 16 años solo se suministraron en casos que presentaron certificados de enfermedades crónicas.

"Si la seremi dice públicamente que desde los 16 años los jóvenes pueden vacunarse y luego dice que ya no se les permitirá, porque no están las dosis suficientes. Me pregunto ¿Cuál es la comunicación que está teniendo la seremi con el personal de salud en los centros de vacunación? ¿Hay una comunicación eficaz? Es preocupante, porque deberían estar conscientes del calendario de vacunación y hacerse cargo del mismo", indicó Javier Foitzic, dirigente secundario del Liceo Bicentenario Altos del Mackay.

Hoy en la región de Aysén se informó de 79 casos nuevos de Covid-19 y otros 23 catalogados como probables, mientras que por tercera semana consecutiva la cifra de hospitalizados por esta patología se mantiene en 40 personas, 13 de ellas ocupando camas críticas.

"Para nosotros es una necesidad la vacunación masiva y universal, tomando en cuenta que por ser una región extrema, con un colapso absoluto de la UCI regional del único centro de salud de alta resolución que tenemos en la zona, evidentemente se nos hace fundamental avanzar en un plan de vacunación que incluya a todos los segmentos etarios", agregó el diputado Calisto.

Por el minuto y durante los próximos días se continuará en los términos estipulados por el Minsal con la vacunación anticipada, con la monodosis de Cansino, para los jóvenes desde los 18 años.