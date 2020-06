CRUCh rechaza aportar con excedentes de Fondo Solidario a planteles que no lo integran

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, descartó la contrapropuesta de la Subsecretaría de Educación Superior a su idea de enfrentar la situación académica y financiera que afecta a sus planteles con un uso efectivo de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

A fines de abril, el organismo colegiado planteó ante la Cámara Baja seis medidas para enfrentar la crisis -con un déficit proyectado de cerca de 146 mil millones-, pero hasta ahora el Gobierno solo se ha acercado en referencia a esta arista.

El también rector de la Usach dijo en El Diario de Cooperativa que "recibimos el otro día con sorpresa en la Comisión de Educación del Senado esta propuesta de hacer uso de los Fondos Solidarios de las universidades, y crear un fondo común que podría facilitar préstamos a otras".

Tomando en cuenta que estos recursos son parte del patrimonio de las universidades, Zolezzi arguyó que "en alguna medida no es plata que el Estado esté sacando de algún lugar para apoyar a instituciones, sino que está pidiendo que sean las mismas instituciones por un lado que puedan hacer un apoyo, pero no nos deja por otro lado usar los recursos del Fondo Solidario para resolver nuestra propia problemática interna".

"Nos restringe en un punto de vista legal"

A esto se le suma la discusión del porcentaje de excedentes que los planteles pueden utilizar, ya que después de los resultados inconclusos de la mesa técnica centrada en la gratuidad que instruía la Ley de Presupuesto para el año pasado, en la norma del 2020 se estableció una glosa presupuestaria que ordena que "se busque el mecanismo para que las universidades puedan hacer uso de hasta el 30 por ciento de los excedentes".

"Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho una interpretación, a mi juicio, un poco antojadiza, diciendo que se trata solo de los excedentes del año 2019, y la verdad es que de acuerdo a la ley se trata de excedentes acumulados. Entonces, por un lado nos restringe en un punto de vista legal y parlamentario, y por otro nos hace una oferta de ampliar eso, siempre y cuando estemos disponibles a otorgar créditos a otras instituciones con recursos propios", criticó.

En ese sentido, el rector remarcó que están de acuerdo con que el Estado, mediante créditos blandos "como lo ha hecho con otras empresas e instituciones, pueda apoyar también a las universidades privadas que no estén en el Consejo de Rectores".

"No nos oponemos a eso. No estamos de acuerdo en que se usen los fondos que no nos dejan usar a nosotros para que puedan sacar créditos las universidades", concluyó.