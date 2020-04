Cruz-Coke: Hay que aprobar sin dilaciones el Ingreso Familiar de Emergencia

El diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que el proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) debe ser aprobado lo antes posible, esto durante la tramitación de la iniciativa que se extiende durante la noche de este miércoles en la Cámara de Diputados.

El legislador respondió así a la diputada DC Joanna Pérez, quien anunció que la oposición va a aprobar la idea de legislar, pero va a rechazar para hacer caer algunos artículos importantes, entre ellos el corazón del proyecto, que establece los montos que se van a pagar a las familias según el número de integrantes, esto con el propósito de que el Gobierno pueda mejorar la oferta en el Senado, lo que obligaría a extender la tramitación de la iniciativa hasta la próxima semana.

"Resulta fundamental que nosotros aprobemos sin más dilaciones este proyecto de ley, no podemos esperar, como se ha señalado acá por una diputada de la oposición, a la próxima semana, por eso que la palabra insuficiente que se ha mencionado muy regularmente en esta Sala no tiene cabida en estos momentos y no vaya a ser que lo único insuficiente sea el aporte que haga la oposición que obstruye", dijo Cruz-Coke.

El debate se encuentra aún en desarrollo y se estima que la votación del proyecto se efectuará a eso de las 00:30 horas.

El monto del IFE es de 65 mil pesos por persona y cargas familiares. Se entrega por tres meses y va disminuyendo de acuerdo a sus entregas y se espera que beneficie a un universo de 4,5 millones de personas.