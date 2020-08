Cruzada solidaria busca entregar "energía y calor" a más de 38.000 familias chilenas

La Fundación Celebraciones con Sentido, dedicada a la realización de eventos que destinan sus recaudaciones a causas sociales, lanzó la campaña "Give for Covid" con el objetivo de recaudar fondos y entregar calefacción a miles de hogares chilenos afectados por la pandemia del coronavirus.

La iniciativa busca donar más de un millón de dólares en balones de gas -en una primera etapa- y paneles termosolares -en una segunda fase-, a un total aproximado de 38.000 familias vulnerables dentro de todo el país.

"No solo se busca entregar una ayuda que solucione los problemas más urgentes a los que se enfrentan estas familias, sino que también pretende hacer un cambio profundo a través de la donación de paneles termosolares, los que entregarán una alternativa duradera, más económica y amigable con el medio ambiente para los más necesitados", informó la fundación en un comunicado.

Serán aproximadamente 126.000 personas beneficiadas durante agosto, mes en el que se espera que las temperaturas bajen notoriamente por lo que el apoyo será primordial.

"Los aportes provendrán tanto de quienes donen a través de la adquisición de boletos para futuras celebraciones como por amigos, fundaciones y corporaciones que deseen ayudar con esta noble causa liderada por la fundación. Todos pueden ser parte de este proyecto", explicó la organización.

"Ya no había celebraciones y, por lo tanto, no podíamos ayudar a otros. Pensé entonces por qué no organizamos una celebración sin fecha ni lugar, un próximo evento donde donen hoy para celebrar en el futuro y usemos lo recaudado para ayudar a corto plazo a los que más lo necesitan", explica Roberto Ibáñez, fundador de Celebraciones con Sentido.

Si quieres ser parte de la iniciativa puedes reservar tu cupo y donar aquí.