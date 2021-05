Cuarenta colegios volvieron a clases presenciales antes del desconfinamiento del Gran Concepción

La Seremi de Educación de la Región del Biobío reveló que al momento son 40 los establecimientos educacionales que están con modalidad presencial de clases luego de que algunas comunas del Gran Concepción, como Tomé, salieran de cuarentena total, y otras como Penco, Chiguayante y Hualqui pasarán a fase 2 este jueves.

Felipe Vogel, seremi de Eduación Biobío, indicó que "tenemos 40 establecimientos educacionales, los cuales están funcionando en siete comunas. Estamos hablando con los estudiantes de la importancia que tiene la presencialidad".

"Es importante que los otros establecimientos y sostenedores se vayan sumando. Todos pueden funcionar desde fase 2 hacia arriba", agregó.

Rodrigo Bizama, director Liceo Bicentenario Industrial de Tomé, destacó que "hemos iniciado las clases híbridas y presenciales, si bien el contexto sanitario sigue siendo complicado creemos que aprovechando que comuna hemos empezado la fase 2, es necesario en nuestros estudiantes potenciar el trabajo técnico profesional desde el Liceo. Hemos abierto las puertas tomando todos los resguardos sanitarios, con todos los protocolos de seguridad al día".

Jean Pierre Vergara, estudiante de cuarto medio, dijo que "me siento feliz de volver al liceo después de más de un año de clases on line, poder reencontrarme con mis amigos y profesores, practicar en mecánica automotriz lo que me permite desarrollar mis habilidades".