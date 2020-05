Cuarentena: 80 por ciento de personas fiscalizadas en sector sur de Antofagasta no contaba con permisos

No entienden. Muchos son los que aún no le toman el peso al escenario de pandemia que se está viviendo. Incluso en comunas en cuarentena. Un ejemplo de eso, es Antofagasta, donde 16 de las 20 personas controladas en el sector sur de la ciudad no contaban con los permisos correspondientes.

De hecho, la seremi de Salud de la región, Rossana Díaz, lamentó la situación que calificó de “absoluta relajación y despreocupación de los infractores”, agregando que sólo “cuatro de las personas fiscalizadas contaban con la debida autorización”.

La autoridad sanitaria explicó que quienes fueron sorprendidas sin los permisos correspondientes fueron sometidas a un sumario sanitario y, además, arriesgan sanciones del orden de los 2 millones de pesos.

¿Qué pasó en Mejillones?

El escenario que se vio en el sector sur de Antofagasta no se repitió en su vecina Mejillones, comuna que también se encuentra en cuarentena por Covid-19. Este sábado la Seremi de Salud realizó 30 fiscalizaciones, las que fueron calificadas de positivas, ya que no se encontraron infractores.

Rossana Diaz, agregó que las inspecciones en la comuna puerto se mantendrán y están a cargo de equipos especiales de fiscalizadores que llegaron desde Antofagasta.