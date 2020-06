Cuatro autoridades de la Región de Coquimbo están contagiadas con Covid-19

Este miércoles se confirmó que ya son tres las autoridades en la Región de Coquimbo que están contagiadas con Covid-19 y que iniciaron sus respectivas cuarentenas preventivas.

La intendenta de la región, Lucía Pinto, inició ayer la cuarentena debido a que tuvo contacto estrecho con el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, al que ya se la había confirmado positivo su examen PCR.

Pero esta medida se confirmó en esta jornada, luego de que el test de la intendenta también confirmará que tiene Covid-19.

La autoridad, que hace poco tiempo tuvo un tratamiento contra el cáncer, señaló que se encuentra en buenas condiciones de salud y seguirá realizando sus labores a través del teletrabajo.

Mientras que el tercer caso es el del alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, quien confirmó la situación y aseguró que también seguirá con sus labores desde su casa.

El líder comunal puntualizó que hasta el momento solo presenta congestión nasal y que no ha tenido dificultades respiratorias.

"Quiero comentar como alcalde de Coquimbo que hace días atrás, puede ser uno o dos, no me sentía muy bien, comencé con congestión nasal así que decidí tomarme el examen PCR... Esta mañana fui notificado salió positivo, por lo que me encuentro con coronavirus", afirmó Pereira.

El seremi de Salud, Alejandro García, informó que los últimos dos casos, la intendenta y el alcalde, "se encuentran en estricta cuarentena, con síntomas leves y buenas condiciones generales de salud", mientras que "se ha comenzado la investigación epidemiológica respectiva para determinar los contactos estrechos: en forma preventiva, hay cuarentena en los grupos familiares y equipos diectivos".

Más tarde se confirmó el contagio de la consejera regional Paola Cortés.

En tanto, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, se realizó un examen PCR y está a la espera de los resultados debido a que recientemente mantuvo una reunión presencial con la intendenta.