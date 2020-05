Curicó: Grafitero sorprende con nuevo mural preventivo de la pandemia con imagen del Presidente

Un nuevo mural de Patricio "Abujón", llama la atención en Avenida Camilo Henríquez de Curicó, el que junto a la figura del Presidente Sebastián Piñera colocándose la mascarilla, entrega consejos para prevenir el Covid-19.

El artista, apodado como el "Abujón" en época escolar, ya había sorprendido con el mural del joven de 21 años, José Miguel Uribe Antipani, asesinado en las afueras de Curicó y el "negro matapacos", ambos en el marco del estallido social.

"He recibido muchas visitas en mi instagram @abujonpxp con este último mural en el club Carlos Condell, no es falta de respeto al Presidente, pero grafica que no saben cómo colocarse una mascarilla, eso es tragicómico igual y también está el mensaje para prevenir el coronavirus", dijo Patricio Ibarra.

El "Abujón", agregó que "hay otro de (Jaime) Mañalich que hice donde usé eso de que 'sea buena persona', porque siento que el Gobierno ha sido indolente con esto del coronavirus, recién ahora cuarentena total en Santiago, cuando se la pidieron hace rato".

"Diario del pueblo"

"Lo de Uribe fue bonito, llegué con poco material pero otros grafiteros aportaron y llegó la familia a felicitarme, fue bonito, el 'matapacos', también, llegó Carabineros tirando lacrimógenas y justo lo había terminado menos mal".

"El muro es la manera que tenemos de expresarnos. El deber del grafitero es estar con la contingencia y decirlo en el muro, es el 'diario del pueblo' como lo llamo yo", concluyó Ibarra.

#Maule: [Fotos] Grafitero Patricio Ibarra, conocido en #Curicó como "Abujón", ha plasmado varios murales en la ciudad, ya lo hizo para el "estallido social" y hoy en torno a la pandemia #COVID19 con las figuras del Presidente @sebastianpinera y el @ministeriosalud @Cooperativa pic.twitter.com/bY7cVJtCww — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) May 15, 2020

El muralista anticipó que tiene en proyecto para pronta realización, un nuevo mural asociado también a la pandemia que afecta al país, a la Región del Maule y Curicó.