CUT busca dejar sin efecto polémico dictamen de la Dirección del Trabajo: "Raya en la ilegalidad"

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ingresó este viernes una reconsideración a la Dirección del Trabajo (DT) buscando que se deje sin efecto el polémico dictamen del servicio, que establece que está permitido exonerar obligaciones de contratos laborales durante la cuarentena por coronavirus.



El documento apunta a que si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no está obligado a pagar su remuneración y que el Covid-19 no es "causal válida" para despedir a una persona por fuerza mayor.

La presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, sostuvo que el documento, "a nuestro juicio, raya en la ilegalidad, porque la Dirección del Trabajo no es la llamada a suplir aquello que la legislación no contempla".

"No puede ni debe la Dirección del Trabajo ser un instrumento que va más allá del rol que le compete, que es fiscalizar, que es controlar el cumplimiento de los derechos. Por lo tanto, en ese sentido además creemos nosotros que no hay que descartar otras acciones legales que le pongan freno a esa actitud", aseveró.

Desde la Dirección del Trabajo han señalado que el dictamen -que enfatizan sólo refleja lo que dice la ley- fue necesario porque habían recibido excesivas consultas por este tema a medida que se acercaba el fin de mes y el momento de pagar los sueldos.

"Un tremendo desatino"

Sin embargo, en La Moneda hay cierta molestia y admiten que este tema se pudo haber hecho de otra manera en lo comunicacional.

El senador RN Manuel José Ossandón opinó que fue "un tremendo desatino. Todo esto genera confusión, frustración".

"Creo que en eso el Gobierno tiene que ser súper estricto en lo que es comunicación. Se dio un dictamen meramente jurídico sin contemplar la contingencia", manifestó.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), lo calificó como "un total desatino, el Gobierno muestra una contradicción absoluta con lo que ha venido predicando el Presidente de la República".

"Yo solicito al Presidente de la República que esta resolución de la Dirección del Trabajo debe ser inmediatamente retirado", emplazó.

En medio de esta polémica, el Gobierno ha abogado por sacar adelante el proyecto de protección al empleo, el que que busca regular que los trabajadores y empleadores puedan pactar una rebaja de salarios con cargo al seguro de cesantía, pagando las cotizaciones.

Actualmente está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo espera que se vote hoy en Sala y sea despachado a ley.