Daza: Los que no están en grupos de riesgo no son prioridad en vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud determinó la adquisición de un volumen de vacunas contra la influenza que estaban en laboratorios privados del país, en el marco de las facultades extraordinarias que permite el estado de excepción y la alerta sanitaria, para garantizar la protección de las personas en grupos de riesgo.

La campaña de vacunación contra la influenza se adelantó este año para los trabajadores de la salud y para los grupos de riesgos, como niños entre seis meses y 10 años, embarazadas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, a quienes se agregaron los funcionarios de las Fuerzas Armadas y transportistas, por estar constantemente expuestos a la pandemia de Covid-19.

Aunque la vacuna contra la influenza no protege el contagio de coronavirus, esta ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar la última enfermedad de forma más severa.

No obstante, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que las personas que no están en los grupos de riesgo no son prioridad hoy en día, esto dado la falta de stock de estas vacunas.

"Las personas que no están en los grupos de riesgo hoy día, frente a la situación del país, no son una prioridad, porque estamos con una pandemia que sabemos que el grupo que tiene mayor posibilidad de enfermarse hoy día ya está contemplado dentro del grupo de riesgo, está asegurada y ha estado asegurado siempre dentro del stock de vacunas que da en forma gratuita el Minsal", dijo la subsecretaria.

"Los laboratorios privados son los que adquieren esas vacunas, tenemos entendido que sí han traído un número importante de vacunas para poder entregarlas al sector privado", agregó Daza.

Por ello, el llamado a las personas que no están en los grupos de riesgo y no han adquirido la vacuna contra la influenza es a mantener las medidas preventivas que se han entregado para combatir el coronavirus.