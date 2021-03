La directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano anunció que someterá ante su Tribunal Supremo al vicepresidente de la colectividad en Talca, Daniel Blásquez: el hombre que junto a su familia no usó mascarillas al interior de un supermercado en la capital del Maule.

#Maule: DN @PDC_Chile, sometió al Tribunal Supremo, al 1er vicepresidente de la colectividad en #Talca, tras enterarse que era el protagonista del video viral que registró el no uso de mascarillas en un supermercado de la ciudad, sumariado por @SeremiSaludM @Cooperativa pic.twitter.com/9bhAzF2pfK — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) March 9, 2021

Así lo confirmó el propio timonel de la DC, Fuhad Chaín, tras enterarse a través de Cooperativa Regiones de que el hombre que aseguraba -en un video viralizado la semana pasada- que "en Santiago no se usa mascarillas" era un dirigente falangista.

"La Directiva Nacional no estaba en conocimiento de esta situación donde no se respetó la normativa sanitaria. Pero una vez tomado conocimiento de estos graves hechos, se decidió pasar al Tribunal Supremo al primer vicepresidente de Talca, solicitando la suspensión preventiva de la militancia, la que será ingresada este martes", dijo Chaín.

El timonel falangista enfatizó que "nadie está por sobre la ley y más aún cuando se trata de la normativa con que enfrentamos la pandemia. Acá no caben dos lecturas: la Democracia Cristiana no va a tolerar que ningún militante violente esta normativa, no solo porque pone en riesgo a la población, sino porque manifiesta una falta de respeto por la vida misma".

La decisión llega luego que el presidente DC en Talca, Patricio Cornejo, descartara -en primera instancia- sanciones al interior de la colectividad, pese al sumario sanitario que inició el Minsal del Maule y donde arriesga multas de hasta 50 millones de pesos.