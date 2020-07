DEIS: "La información no nos llega de forma oportuna" para realizar reporte diario de fallecidos

El director del Departamento de Estadística y de Información de Salud (DEIS), Carlos Sans, encargado de elaborar el reporte epidemiológico de Covid-19, planteó este lunes que la complejidad para entregar un reporte diario de fallecidos "no es por problemas técnicos, o por falta de recursos, sino que la información no nos llega de forma oportuna".

Actualmente, la entrega de cifras diarias de decesos se basa en las inscripciones hechas ante el Registro Civil y existe un segundo número entregado por el DEIS que incluye los decesos confirmados y sospechosos de coronavirus. Este último, divulgado una vez por semana y considerado el más exacto por los expertos, sigue los criterios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluye también información policial, hospitalaria y de laboratorios.

La semana pasada, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo ante la comisión investigadora Covid-19 de la Cámara de Diputados que estaban solicitando a la Presidencia "llevar un solo tipo de registro" de fallecimientos con el objetivo de "tratar de explicar a la población la forma de registrar".

Durante una nueva sesión telemática de la comisión, consultado por la capacidad de entregar un informe diario con el número de muertes, Sans afirmó este lunes que "hoy no tenemos una limitación respecto a la capacidad técnica o de recursos humanos para realizar un informe diario. La dificultad está en la latencia en la cual llegan los datos".

Por ello, dijo el director del DEIS, "para tener un informe más certero podrían ser máximos dos (a la semana)".

"Nosotros en marzo adoptamos las recomendaciones de la incorporación de estos dos nuevos códigos, de la confirmación y la sospecha, más todas las recomendaciones para su correcta codificación", expuso Sans, quien negó ocultamiento de datos: "Nosotros tenemos publicada toda la información".

En su último informe epidemiológico, publicado el domingo pasado, el DEIS informó que se han registrado 7.057 fallecidos confirmados con PCR y 3.102 muertos "probables" que no cuentan con pruebas pero que fallecieron con síntomas atribuibles a la Covid-19, con lo que entre confirmados y sospechosos se llega a 10.159 decesos desde el inicio de la pandemia.

"No confundamos, no son 10.000 fallecidos, son 7.057 y reconocemos la diferencia. La cifra del DEIS tiene mucho más aporte de datos, pero no son 10.000, insisto en eso, los datos probables no están confirmados todavía", dijo el ministro Paris este lunes en la rueda de prensa diaria, asegurando que trabajarán para armonizar ambos informes.

Chile, con 19 millones de habitantes, es uno de los países más afectados del mundo por millón de habitantes, aunque Paris recalcó este lunes que la tendencia es "optimista" y que la positividad sobre el número de exámenes se ha reducido hasta el 19 por ciento.

En las últimas horas, se detectaron 3.025 nuevos casos, lo que eleva la cifra total a 298.557 contagios, y se inscribieron 77 defunciones en el Registro Civil.

"Debemos continuar con la estrategia de detectar, trazar y aislar en la mejor forma que nos permita la diseminación del virus. Esta cifra de positividad PCR nos alienta a seguir en esa línea", indicó Paris, quien descartó de momento levantar alguna cuarentena.